Al bano e Romina: la dichiarazione d’amore che non ti aspetti (Di martedì 21 gennaio 2020) Questo articolo Al bano e Romina: la dichiarazione d’amore che non ti aspetti è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Al bano Carrisi fa una dichiarazione shock a Romina Power: “Come fosse il primo giorno”, ecco le parole di Al bano Al bano e Romina sono da decenni protagonisti assoluti del gossip italiano, in tanti si chiedono se l’amatissima coppia sia destinata a riunirsi oppure se questo non avverrà mai. La loro unione è stata … youmovies

rtl1025 : ??#Amadeus annuncia ospiti di #Sanremo2020: Salmo, Kim Rossi Stuart, Emma Marrone, Pierfrancesco Favino, Lewis Capal… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Al Bano si è autoproclamato ospite. L'idea è quella di averlo con Romina Power. Hanno una canzone inedita… - giornalisteTV : @TizianaRivale @NrgahU tengo a precisare (non mi bastava lo spazio nel tweet precedente) che Al Bano e Romina li ho… -