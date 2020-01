Virus cinese, Rezza (Iss): “Il contagio umano è limitato, ma bisogna vigilare” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alla fine l’atteso e temuto salto di qualità c’è stato: il coronaVirus cinese che ha già colpito, secondo alcune stime, 1.700 persone, uccidendone tre, si può trasmettere anche da uomo a uomo. “Sicuramente è un dato che cambia lo scenario, e occorre vigilare su chi viene dalle zone colpite. se presentasse i sintomi della polmonite andrebbe isolato in ospedale. Ma la trasmissione appare ancora limitata, tanto che l’Oms al momento non ha ancora deciso restrizioni”. Lo dice all’AGI il capo del dipartimento di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanita’, Gianni Rezza, commentando la conferma giunta oggi dagli scienziati cinesi sulla trasmissione interumana del Virus. “Un conto sono 40 casi, un conto oltre mille – spiega Rezza – è chiaro che a questo punto la trasmissione umana è abbastanza evidente, come peraltro ... meteoweb.eu

