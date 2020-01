Udine, morta Serafina Scialò, ex moglie di Umberto Tozzi (Di lunedì 20 gennaio 2020) È morta Serafina Scialò, ex moglie del cantante Umberto Tozzi. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Udine, morta Serafina Scialò, ex moglie del cantante Umberto Tozzi. La donna lavorava presso l’Educandato Uccellis come collaboratrice. La notizia della morte dell’ex moglie di Umberto Tozzi è stata pubblicata da il Messaggero Veneto. Udine, morta Serafina Scialò Proprio dall’istituto è scattato l’allarme. La Scialò infatti non si era fatta viva per diversi giorni, non si era presentata a scuola e non aveva informato della sua assenza. I responsabili hanno avvertito le Forze dell’Ordine che hanno proceduto con un controllo. I carabinieri, accompagnati dai vigili del fuoco, si sono recati presso l’abitazione della donna dove hanno scoperto la morte di Serafina Scialò. ... newsmondo

