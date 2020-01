Studentessa di 17 anni partorisce a scuola | nessuno era a conoscenza della gravidanza

Stati Uniti - Studentessa trovata morta in casa : è stata soffocata a 27 anni : studentessa trovata morta in casa: è stata soffocata a 27 anni. Una ragazza che studiava Scienze Infermieristiche, residente in zona Long Island negli Stati Uniti, è stata trovata...

Janine - la Studentessa di 22 anni che aveva sconfitto il cancro è morta investita : View this post on InstagramA post shared by Janine Benecke (@jannee97) on Feb 4, 2019 at 10:15am PSTÈ morta a 22 anni Janine Rita Benecke, in seguito ad un incidente stradale in Valle Aurina in provincia di Bolzano. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazza era una studentessa di ingegneria a Bochum, nel Nord Est della Germania, nonché giocatrice della squadra nazionale femminile di football australiano.Diligente, sportiva, ...

Studentessa travolta e uccisa a mezzanotte : aveva 29 anni : Venezia, uccisa una Studentessa 29enne mentre attraversava le strisce pedonali. Il terribile incidente ha avuto luogo a Mestre, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2020: alla guida della vettura c’era un 46enne di Noale. Le parole di una testimone a Venezia Today: “La persona era a terra poco dopo il semaforo, accanto al marciapiede”. travolta sulle strisce E’ morta dopo essere stata investita mentre attraversava le strisce pedonali ...

Mestre - Studentessa di 29 anni investita e uccisa mentre attraversa le strisce pedonali : Pegah Naddafi, una studentessa di 29 anni italiana di origini iraniane, a Venezia per motivi di studio all'università Ca' Foscari, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E' successo a Mestre, in via Vespucci, intorno alla mezzanotte.Continua a leggere

Studentessa muore a 17 anni - colta da malore durante la gita scolastica : Si trovava in gita a New York con la scuola, la Studentessa britannica che è morta nelle scorse ore dopo aver accusato un malore improvviso in hotel. Quello che si apprestava a cominciare sarebbe stato per una Studentessa di Bristol l’ultimo anno di scuola prima dell’approdo all’Università. La giovane stava vivendo con grande entusiasmo questo […] L'articolo Studentessa muore a 17 anni, colta da malore durante la gita ...

Si sente male in classe : muore una Studentessa di 18 anni : Il malore a scuola durante una lezione, la corsa al Policlinico e poi, la morte. Neanche il defibrillatore sottocutaneo posizionato da appena due mesi ha potuto salvarla. Federica Parmigiani, giovane studentessa 18enne di Grottaferrata (Roma), è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La ragazza si è sentita male all'improvviso, mentre seguiva una lezione in classe. Docente e compagni hanno subito dato l'allarme e all'istituto sono ...

Studentessa accoltellata nel parco vicino scuola a New York : l'assassino ha 13 anni : Un ragazzino di 13 anni, Zyairr Davis, e altri due di 14 anni sarebbero gli autori dell’omicidio di Tessa Majors, la Studentessa del Barnard College uccisa a Morningside Park, a pochi passi dall’università Columbia a New York. Una morte che scuote gli studenti e tutta la Grande Mela per la sua violenza in un’area sempre sorvegliata e in un parco che, dopo essere stato per anni ritenuto pericoloso, aveva di recente ...

Torino - Studentessa Erasmus di 19 anni denuncia : “Stuprata a casa da un amico” : Una studentessa universitaria di diciannove anni ha denunciato di essere stata violentata da un amico a Torino. Ha raccontato di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale da un ventiseienne, come lei studente Erasmus nel capoluogo piemontese. Lui dice che la ragazza era consenziente.Continua a leggere

Villongo. La Studentessa di 19 anni non è morta per meningite : Il direttore generale degli Spedali Civili di Brescia Gianmarco Trivelli ha specificato che ad uccidere l’universitaria di Villongo “non è

Studentessa muore a 19 anni per una meningite fulminante : Tragedia per una Studentessa di Villongo (provincia di Bergamo) che è morta a 19 anni a causa di una meningite fulminante. La giovane si è sentita male nella giornata di lunedì 2 dicembre 2019 mentre era in università. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte e si è spenta il giorno successivo. Studentessa morta per meningite fulminante Dopo aver accusato una febbre molto alta mentre stava frequentando le lezioni alla Cattolica di ...