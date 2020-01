Sposa una donna ma scopre che è un uomo: storia incredibile (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una storia davvero incredibile arriva dall’Uganda, dove un imam si è Sposato per poi scoprire qualcosa di incredibile sulla “moglie”. Ecco cosa è successo. Uganda, l’imam si Sposa ma poi scopre… Dall’Uganda arriva una storia che sta letteralmente facendo il giro del mondo e riguarda un imam che ha Sposato una donna, per poi scoprire che in realtà si trattava di un uomo. Ma come è possibile? Lo sfortunato protagonista di questa vicenda è Sheikh Mohammed Mutumba, che ha raccontato alla polizia di aver incontrato Richard Tumushabe alla moschea di Kyampisi. L’imam, che svolge il suo ruolo in Uganda è rimasto affascinato dalla presunta donna, al punto di chiederle la mano. La futura “Sposa”, che si faceva chiamare Swabullah Nabukeera, ha accettato la proposta di matrimonio e pochi giorni dopo i due si sono Sposati. Ma come ha fatto l’imam a non ... velvetgossip

DriMilva : RT @CanzianiAngelo: Nigeria. Boko Haram decapita una sposa cattolica, rapiti quattro seminaristi - JuliaGoldmine : @gondra_one Secondo me ha senso al momento della proposta ma ha un costo davvero esagerato. È una spesa che non com… -