Smartphone con batteria litio-grafene: 20 minuti per una ricarica completa (Di lunedì 20 gennaio 2020) La statunitense Real Graphene è in trattativa con diversi produttori di Smartphone per le sue batterie litio-grafene. Entro un anno potrebbe essere possibile avere top di gamma capaci di ricaricarsi in 20 minuti senza problemi di surriscaldamento repubblica

ValerioMinnella : RT @zicwire: Così il Comune potrà seguire le persone tracciando gli smartphone Il progetto, al centro di un accordo con l’aeroporto, è ind… - UniversoSocialM : Smartphone con batteria litio-grafene: 20 minuti per una ricarica completa - CeotechI : RT @CeotechI: VEENAX Pogo Cuffie Bluetooth Senza Fili, Auricolari in-Ear Magnetiche Stereo con Microfono Sport Wireless Headphones Headset… -