Sarno | i consiglieri di opposizione chiedono la revoca del concorso

Sarno (Sa)- I consiglieri comunali di opposizione Agovino Giuseppe, Aliberti Maria Rosaria, Cocca Giovanni, Crescenzo Domenico, Giordano Walter, Montoro Giovanni, Odierna Sebastiano e Rega Antonello Manuel rivendicano l'immediata revoca dell'affidamento esterno per le procedure concorsuali gestite dalla Soc. Coop. Agenzia Selezioni e Concorsi di Salerno, oggetto di una indagine della magistratura, le dimissioni immediate degli amministratori coinvolti a vario titolo e l'annullamento e rinvio delle prove concorsuali medesime con il coinvolgimento, per le nuove selezioni, di organismi terzi e imparziali. Lo fanno con un documento, depositato questa mattina via PEC al Protocollo del Comune di Sarno, indirizzato al Sindaco

