San Giorgio a Cremano (Na) – San Giorgio a Cremano non dimentica il valore della memoria. Oggi la celebrazione per le vittime vesuviane dell'olocausto. Presso l'istituto scolastico Rodolfo Stanziale questa mattina sono state scoperte al pubblico le 4 pietre d'inciampo volute dal Comune per ricordare le vittime sangiorgesi della furia nazista. L'evento rientra nelle manifestazioni legate alla giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio. Tanti gli ospiti accorsi, tra questi vi era anche Liliana Segre in video collegamento dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. "Queste pietre con i nomi dei nostri concittadini simboleggiano i valori della nostra comunità: il rispetto, la non violenza la solidarietà e l'inclusione". Racconta il sindaco Giorgio Zinno sui social. "Nessuno deve dimenticare – continua il primo cittadino ...

