Salvini dice che Junior Cally può chiamare tr**e le donne a casa sua (ma non in diretta tv a Sanremo) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fa discutere senza dubbio la partecipazione di Junior Cally a Sanremo 2020, ma faranno discutere ancora di più le parole di Matteo Salvini a Non è l’Arena. L’intervento del leader della Lega Salvini su Junior Cally è stato richiesto da Massim Giletti perché l’argomento è diventato oggetto di dibattito nelle ultime ore: sull’artista, che parteciperà alla 70ma edizione del Festival, si è scatenata la polemica dopo aver tirato fuori testi di suoi vecchi brani, in cui si parlava di donne utilizzate come oggetti sessuali, che venivano legate a una sedia e venivano chiamate troie. LEGGI ANCHE > Lettera aperta a Salvini dai ragazzi di Castenaso (gli idioti del gommone) Salvini su Junior Cally: «Faccia quelle cose a casa sua» Su Junior Cally si sono espresse 29 deputate dell’intergruppo donne, che hanno chiesto ad Amadeus di fare un passo indietro sulla sua ... giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Sapete qual è la cosa che mi scalda di più il cuore? In tutte le piazze che ho girato, ho trovato una mar… - StefanoFassina : “Con me premier, Gerusalemme capitale di Israele”, dice @matteosalvinimi Ancora una volta, come per l’assassino di… - Mov5Stelle : 'Io non vedo l’ora di farla questa campagna referendaria, perché ho voglia di confrontarmi con Salvini, che dice ch… -