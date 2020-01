Programmi TV di stasera, martedì 21 gennaio 2020. Su Rai2 Pierce Brosnan in «Il fidanzato di mia sorella» (Di martedì 21 gennaio 2020) Pierce Brosnan Rai1, ore 20.35: Coppa Italia – Napoli vs Lazio Riprende la Coppa Italia con il primo quarto di finale tra Napoli e Lazio. La squadra partenopea, allenata da Gattuso, viene da una sconfitta in campionato in casa con la Fiorentina, mentre la Lazio di Inzaghi dopo la straripante vittoria di sabato contro la Sampdoria, vuole proseguire la striscia vittoriosa anche in questa manifestazione. Chi vincerà la sfida affronterà in semifinale la vincente tra Juventus e Roma in programma mercoledì 22 gennaio. Rai2, ore 21.20: Il fidanzato di mia sorella Film di Tom Vaughan del 2014, con Jessica Alba, Pierce Brosnan, Malcolm McDowell, Salma Hayek. Prodotto in Usa. Durata: 105 minuti. Trama: Richard Haig, brillante professore di Cambridge, sta per diventare padre. Prima di apprendere la notizia, però, perde la testa per un’esuberante scrittrice di romanzi, anche se non sa ... davidemaggio

BastianContro : RT @scribbi: Hai programmi per stasera? L'aerosol. - zazoomnews : Programmi tv Martedì 21 gennaio 2020 Stasera in tv - #Programmi #Martedì #gennaio #Stasera - emilianopicco : RT @scribbi: Hai programmi per stasera? L'aerosol. -