Marco D'Amore e Silvio Muccino in Security, al via le riprese a Forte dei Marmi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Marco D'Amore e Silvio Muccino sono in Toscana, a Forte dei Marmi, sul set di Security, le riprese del film prendono il via oggi. Marco D'Amore e Silvio Muccino a Forte dei Marmi per le riprese di Security, che prendono il via oggi. Il lungometraggio è diretto da Peter Chelsom e prodotto da Vision Distribution e Indiana Production. Ispirato all'omonimo romanzo di Stephen Amidon (Mondadori) e sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, il film è interpretato da Marco D'Amore che ne è protagonista accanto a Maya Sansa, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bilello, Silvio Muccino, Tommaso Ragno, Ludovica Martino, Giulio Pranno e Beatrice Grannò. Peter Chelsom si avvarrà della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar. ... movieplayer

marco_bal99 : RT @nadiarizzo1210: 'Ci sono due cose che, per farle, esigono buona salute: l'amore e la rivoluzione.' (Gesualdo Bufalino) - marco_merighi : RT @lapoelkann_: Contribuire alla felicità degli altri rende migliore la propria vita. Una società felice ha bisogno di una cultura fondata… - rogasedizioni : Sabato 25 gennaio nuovo appuntamento con 'La Repubblica nel pallone. Calcio e politici: un amore non corrisposto' d… -