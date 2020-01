Lo studio Ghibli si prepara allo storico sbarco su Netflix (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si legge studio Ghibli su Netflix e si comprende la portata di una vera e propria rivoluzione. I film della casa di produzione fondata da Hayao Miyazaki e Isao Takahata saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma di cinema e serie tv, sempre più aperta alle novità, ma con uno sguardo imprescindibile sul passato e sui suoi punti fermi. Un lungo elenco di film dello studio Ghibli verrà trasmesso a partire dal 1° febbraio. Una lista di titoli importante, che avrà come esordio la pubblicazione di Laputa – Castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Kiki – Consegne a domicilio, Pioggia di ricordi, Porco Rosso, Si sente il mare, I racconti di Terramare. LEGGI ANCHE > Le 10 scene di Lady Oscar che non dimenticheremo mai studio Ghibli su Netflix, il promo studio Ghibli su Netflix, l’elenco completo dei film Ma la selezione di film non si fermerà qui. Oltre alla lista dei sette ... giornalettismo

