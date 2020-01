LIVE Sinner-Purcell | Australian Open 2020 in DIRETTA | 7-6 6-2 | Jannik ha la partita in

LIVE Sinner-Purcell - Australian Open 2020 in DIRETTA : 7-6 - l’azzurro vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 primo SET JANNIK SINNER! Una prima frazione sofferta, ma che alla fine l’altoatesino riesce a fare sua al tiebreak dopo quasi un’ora di gioco. 7-2 Smash fuori di Purcell! 6-2 Ci sono quattro set point per Jannik Sinner. 5-2 Ottimo scambio vinto da Sinner. 4-2 Sbaglia Purcell e arriva il mini-break per Jannik. 3-2 Altra prima vincente dell’azzurro. 2-2 Prima vincente di ...

6-5 Sinner tiene a zero il servizio e si porta avanti. 40-0 Game che sta volando via. 30-0 Errore di Purcell. 5-5 break DI SINNER! Altro brutto errore dell'Australiano e Jannik pareggia. 30-40 PALLA break SINNER! Purcell commette un ingenuo errore. 30-15 Bella volée di Purcell. 15-15 Finisce in corridoio il rovescio di Sinner. 4-5 Sinner accorcia le distanze, ma ora Purcell serve per il primo ...

3-4 Arriva il break di Purcell, che trova il passante di dritto. 15-40 Super accelerazione di Purcell e altre due palle break per lui. 15-30 Rovescio vincente dell'Australiano. 15-15 Purcell mette in corridoio la risposta. 3-3 Purcell chiude bene a rete. 40-30 Servizio e dritto per Purcell. 30-30 Fuori di poco la risposta di Jannik. 15-30 Fantastico passante di rovescio di Sinner. 15-15 Fuori ...

Australian Open 2020 - risultati 20 gennaio: eliminata Trevisan - Berettini al secondo turno! In campo Sinner e Fognini. LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI 3.07: Missione compiuta per Matteo Berrettini che supera agevolmente l'Australiano (wild card) Andrew Harris (n.162 del mondo) per 6-3 6-1 6-3 ed accede al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l'americano Sandgren e l'argentino Trungelliti. 2.55: Termina il primo incontro del singola maschile a Melbourne: lo ...

2-1 Bel rovescio incrociato dell'azzurro che conquista il secondo game della sua partita. A-40 Lunga la risposta dell'Australiano. 40-40 In rete il dritto di Jannik. 40-30 Sinner accelera bene e Purcell non riesce a tenere in campo il dritto. 30-30 Lungo il dritto di Purcell. 15-30 Brutto errore con il dritto per l'azzurro. 1-1 Lunga la risposta di Sinner. 40-30 Ottima ...

Australian Open 2020 - risultati 20 gennaio: subito in campo Sinner - Berrettini - Fognini. Giustino lucky loser! 1.27: Sale a sette il computo dei giocatori azzurri che faranno il loro esordio quest'oggi negli Australian Open 2020 di tennis a Melbourne. Oltre a Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e a Martina Trevisan, ci sarà anche Lorenzo Giustino.

Australian Open 2020 - risultati 20 gennaio: subito in campo Sinner - Berrettini - Fognini e 6 azzurri complessivi! Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio). Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Sul cemento di ...

Sinner-Purcell - Australian Open 2020: l'azzurro vuole regalarsi Shapovalov al 2° turno. Il programma di Lunedì 20 Ottobre – Il tabellone di Jannik Sinner – I match italiani di Lunedì 20 Gennaio. Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Max Purcell, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana (non si gioca prima delle 2.30) e segnerà l'esordio assoluto ...

Sport - 13 gennaio: Alonso 2° nella Dakar - Ferrari supera i crash test - Sinner ko contro Paire. Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma. 12.45 F1 – La Ferrari ha superato i crash test per il Mondiale 2020. 12.30 TENNIS – Primo giorno che è andato in archivio ad Auckland (Nuova Zelanda), sede del torneo ATP di scena in questa settimana oceanica. Non arrivano buone notizie sul fronte azzurro: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner sono ...

Sport - 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves - Alonso 2° nella Dakar. Sinner ko contro Paire. Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma. 10.14: Al rilevamento dei 424 km (tra le auto) il francese Serradori guida con 4'37" di vantaggio su un sorprendente Fernando Alonso e con 5'18" sull'altra Toyota del sudafricano de Villiers. Quarto il saudita Al Rajhi che aveva guidato le fila fino al rilevamento del 318° km. Ottava, nona e decima posizione ...

Sport - 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves - Alonso 6° nella Dakar. Sinner ko contro Paire. Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma. 9.57 TENNIS – Si arresta al primo turno il percorso di Jannik Sinner nell'ATP di Auckland (Nuova Zelanda). Il n.78 del ranking, dopo essere uscito al primo turno del Challenger di Bendigo, deve arrendersi anche sul cemento neozelandese al n.24 del mondo Benoit Paire con il punteggio di 6-4 2-6 6-4. Una partita nella quale, ...

Sport - 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves - Alonso 6° nella Dakar. Sinner-Paire in corso. Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma. 9.35 DAKAR – Mutata la situazione al km 318 con il francese della Century Serradori che ha preso la testa con 1'25" e 2'24" di vantaggio sui due sauditi Al Rajhi e Seaidan tra le auto. L'argentino Terranova su Mini è quarto a 3'56", mentre Fernando Alonso è sesto a 4'10". Nono ...

Sinner-Paire 4-6 - 6-2 - 4-6 ATP Auckland 2020: il francese la spunta dopo una dura battaglia. LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI SONEGO AD Auckland. Grazie per essere rimasti con noi durante la DIRETTA LIVE di questa partita. Una buona giornata e buon proseguimento con le news, le dirette, le cronache e gli approfondimenti di OA Sport. In un match strano, dai ritmi imprevedibili e con molti cambi di umore, alla fine a prevalere è il francese che impone a Sinner un altro stop. L'azzurro è ...

Sinner-Paire 4-6 - 6-2 - 4-6 ATP Auckland 2020: Paire batte Sinner al terzo set in una battaglia serrata. Grazie per essere rimasti con noi durante la DIRETTA LIVE di questa partita. Una buona giornata e buon proseguimento con le news, le dirette, le cronache e gli approfondimenti di OA Sport. In un match strano, dai ritmi imprevedibili e con molti cambi di umore, alla fine a prevalere è il francese che impone a Sinner un altro stop. L'azzurro è stato nel complesso troppo falloso, rispetto ai suoi ...