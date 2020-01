Libia | Di Maio | “L’Italia è pronta a recitare un ruolo di primo piano per il monitoraggio

Libia : Di Maio - ‘Italia pronta a ruolo primo piano monitoraggio pace’ : Roma, 20 gen (Adnkronos) – “Questa mattina parteciperò al Consiglio Affari Esteri per affrontare vari dossier, tra questi ovviamente c’è quello libico. Lasciatemi dire che il risultato che abbiamo raggiunto ieri alla conferenza di Berlino sulla Libia è stato molto importante perché tutti i Paesi presenti al tavolo hanno sicuramente una grande influenza sulle parti libiche”. Lo scrive su Facebook il ministro degli ...

Libia - il ruolo dell’Italia. Conte : «Siamo pronti a monitorare la pace. Grazie a Di Maio per l’intenso lavoro» : «L’accordo di oggi prevede dei tavoli successivi. C’è da lavorare intensamente. Quel che è certo è che l’Italia, anche con Di Maio che ringrazio, ha lavorato intensamente», queste le parole del premier Giuseppe Conte parlando, assieme al titolare della Farnesina, al punto stampa dopo la Conferenza di Berlino. «Speriamo non serva una nuova conferenza perché tutte le riunioni successive saranno i cosiddetti seguiti e in questo ...

Renzi : “Di Maio si occupi della Libia” : In un post su Facebook il leader di Italia Viva “ricorda” a Luigi Di Maio le priorità: non le dinamiche interne al movimento 5 Stelle ma i suoi doveri di ministro degli Esteri. Nuovo attacco di Matteo Renzi a quello che dovrebbe – sempre più teoricamente – essere un alleato di governo. Parliamo di Luigi […] L'articolo Renzi: “Di Maio si occupi della Libia” proviene da www.meteoweek.com.

