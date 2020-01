La colonna sonora di The New Pope su Spotify: la playlist ufficiale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Anche l'orecchio vuole la sua parte: è disponibile The New Pope su Spotify, la colonna sonora della serie tv scritta e ideata da Paolo Sorrentino. L'acclamato sequel di The Young Pope con Jude Law, Silvio Orlando e, da quest'anno, John Malkovich, va in onda su Sky Atlantic ogni venerdì in prima serata e in sole due settimane ha convinto pubblico e critica. Indiewire ha scritto che la serie tv di Paolo Sorrentino “rimane una delle più uniche, enigmatiche ed esilaranti esperienze che si possano vivere in tv, per profondità e divertimento”.Crescono gli ascolti di The New Pope; finora, l'episodio introduttivo è stato visto da oltre un milione di spettatori medi, più del doppio del pubblico del debutto. C'è anche l'altro lato della medaglia. Oltre agli applausi, c'è anche chi ha mosso critiche alla produzione di Sorrentino, accusando la sigla d'aperta e considerando "offensivo" ... optimaitalia

