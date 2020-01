Joaquin Phoenix e l’omaggio a Heath Ledger ai SAG Awards (Di lunedì 20 gennaio 2020) E all’improvviso il cuore di tutti si fermò per qualche secondo. Dopo il Golden Globe per il miglior attore, grazie all’interpretazione del Joker, Joaquin Phoenix conquista un altro premio quello come miglior attore ai SAG Awards 2020, pregustando la statuetta più ambita ossia l’Oscar. Joaquin Phoenix però ritirando il premio non si è limitato a ringraziare tutti, ma ha fatto un piccolo show celebrando gli altri attori che come lui erano in corsa per il premio di miglior attore. “Quando ho ricominciato a recitare, arrivavo al provino finale sempre con altri due ragazzi e perdevamo sempre contro lo stesso. Ogni direttore del casting sussurrava il suo nome: ‘È Leonardo, è Leonardo’. E chi è questo Leonardo? ci chiedevamo. Grazie Leo, sei stato molte volte fonte di ispirazione per me per oltre 25 anni”. Dopo Di Caprio è toccato a Christian Bale, “È ... tvzap.kataweb

RaiNews : #SAGAwards Parasite, il thriller coreano che ha vinto la Palma d'oro a Cannes, continua la marcia trionfale tra i p… - BHXG90 : RT @NonFarcela: Il discorso di Joaquin Phoenix ai SAG Awards di stanotte è bellissimo: racconta un buffo retroscena su Leonardo DiCaprio, “… - blvs_gvost : RT @sonoesausta: Joaquin Phoenix really said volete dare un cazzo di premio ad Adam Driver porca troia and I felt that. #SAGAwards -