Inter, date Eriksen a Conte prima che sia troppo tardi (ammesso che non lo sia già) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Forse ci siamo, il campionato è a una svolta: l’Inter che pareggia a Lecce e scivola a meno quattro dalla Juventus. Di passi falsi, da una parte e dall’altra, ce n’erano già stati. Stavolta, però, si ha la sensazione che questa possa essere stata una giornata decisiva. Non è solo un’impressione, lo dicono anche i numeri: dall’inizio della stagione mai c’erano stati più di due punti di distanza fra Inter e Juventus. Non è successo per caso, né solo per una giornata storta. Nelle ultime sei partite i nerazzurri hanno accumulato quattro pareggi a cavallo fra 2019 e 2020, cedendo ben 5 punti ai rivali (8 alla Lazio di cui di questo passo bisognerà cominciare a parlare seriamente in ottica scudetto). Solo la sosta natalizia, il tempo passato in vacanza lontani dal pallone, ha attenuato i contorni di una flessione in realtà assai evidente, sia in termini di gioco che di risultati. L’Inter di ... ilfattoquotidiano

