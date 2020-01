'Il controller aptico di PS5 ha un potenziale molto elevato. La CPU Zen 2 renderà i porting su console più fluidi' (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'aspettativa e l'eccitazione che circondano le console di nuova generazione crescono ogni giorno che passa. Anche in questo momento, con le next-gen ancora a distanza di mesi, ci sono tantissime voci che circondano PS5 e Xbox Series X e gli addetti ai lavori continuano a dire la loro sulle potenzialità delle due macchine.Uno di questi sviluppatori è Ivan Moen, CEO di Rock Pocket Games, che ha pubblicato il titolo horror in prima persona Moons of Madness su PC l'anno scorso.Parlando con GamingBolt in un'intervista, Moen ha risposto a molte domande sulle console di nuova generazione e una di queste risposte riguardava il controller aptico di PS5, che Moen ritiene abbia un potenziale "molto elevato" e può eventualmente "aggiungere molto all'esperienza. "Leggi altro... eurogamer

