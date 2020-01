Getta una cagnolina e i suoi cuccioli nel cassonetto chiusi in una busta come fossero immondizia (Di lunedì 20 gennaio 2020) È successo lo scorso sabato a Pomezia, in provincia di Roma, l'uomo autore del gesto è stato identificato e denunciato. Solo per un caso gli animali non sono morti soffocati o di ipotermia: la mamma, con la forza della disperazione ha fatto un foro nella busta riuscendo a richiamare l'attenzione di alcuni passanti. fanpage

