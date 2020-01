Crosetti: l’Inter non vince più e la Lazio avanza come un T-Rex (Di lunedì 20 gennaio 2020) A guardare l’inizio del girone di ritorno del campionato, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, sembra meno incerto di prima. “Merito dell’Inter che non vince più: solo due volte nelle ultime 6, con due pareggi consecutivi”. Conte in conferenza stampa parla di velocità. Dice che quando l’Inter non corre non vince. “Stupisce che un allenatore “mistico” e carismatico dica, di fatto, che i suoi giocatori non sono poi così bravi se non corrono. Dunque l’Inter è più velocità che qualità? Bizzarro modo di motivare il gruppo”. Probabilmente, scrive Crosetti, si tratta della solita tattica dell’allenatore nerazzurro per mettere pressione alla dirigenza del club per il mercato. Sta di fatto che contro il Lecce non hanno segnato né Lukaku né Lautaro ” e l’Inter sono soprattutto loro”. Proprio come Ronaldo rappresenta la Juventus. “Se ... ilnapolista

