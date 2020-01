Caso Gregoretti, spunta il sito per aderire a un giorno di digiuno in difesa di Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) In contemporanea al voto della giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, che ha dato il via libera al voto in aula per Matteo Salvini sul Caso Gregoretti, è stato lanciato il sito digiunoperSalvini.it: l’iniziativa, in sostegno del leader della Lega, propone un giorno di digiuno per manifestare solidarietà nei confronti dell’ex ministro dell’Interno e lancia l’hashtag #digiunoperSalvini. «Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la patria» si legge sulla home del sito. Mezz’ora dopo il voto della Giunta, alle 19 del 20 gennaio, erano circa trecento i cittadini che avevano aderito e di cui sul sito web si può leggere nome, città di provenienza e orario dell’iscrizione. Molti i nomi evidentemente di fantasia utilizzati per l’iscrizione, che però sono stati cancellati dopo pochi minuti dalla piattaforma: tra ... open.online

