Cagliari: picchiato e minacciato con coltello da un gruppo di bulli, 13enne non esce più di casa (Di lunedì 20 gennaio 2020) I genitori di un ragazzo di 13 anni di Elmas, in provincia di Cagliari, hanno presentato una segnalazione formale ai carabinieri dopo che il figlio ha deciso di non uscire più di casa per evitare di essere preso di mira da un gruppo di bulli. Quest'ultimi, suoi coetanei, lo avrebbero insultato, picchiato e minacciato con un coltellino. L'ultimo episodio solo la scorsa settimana. fanpage

