ArciRifuoglio e Cif insieme per il corso di illustrazione “Oltre il colore” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Circolo ArciRifuoglio e il CIF – Centro Italiano Femminile – di Aiello insieme per il corso di illustrazione “Oltre IL COLORE per narrare emozioni…” L’Associazione ArciRifuoglio e il Cif di Aiello del Sabato si uniscono per promuovere un’attività che va incontro all’emotività del bambino fin dalla prima infanzia per indagare le sue manifestazioni affettive. Il corso si caratterizza per una particolare impronta pratica e per un approccio al disegno e alla creatività dei più piccoli che si cimentano in differenti tecniche in maniera personale. Ogni ciclo prevede 8 incontri nei quali si alternano due insegnanti. Gli insegnanti, professionisti da tempo nel settore, formati anche per il contatto emozionale del bambino, svolgono il proprio lavoro con approcci e stili differenti. La fase di partenza prevede lo studio a matita per una ... anteprima24

ArciRifuoglio Cif Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ArciRifuoglio Cif