Anastasi, il funerale: “La Figc si vergogni, ha dimenticato il minuto di silenzio in A” (Di lunedì 20 gennaio 2020) A Varese è stato celebrato il funerale di Pietro Anastasi, l'ex attaccante della Juventus e della Nazionale morto il 17 gennaio. Claudio Gentile, ex difensore bianconero ed eroe Mundial a Spagna '82, ha polemizzato: ""Mi è rimasto l’amaro in bocca perché Anastasi è stato un modello anche con la maglia della Nazionale. A livello personale ricordo il grande esempio che sapeva dare". fanpage

