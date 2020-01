Amate le gesture di Android 10? Con questa app le amerete ancora di più (Di lunedì 20 gennaio 2020) Se vi piaccione le gesture di navigazione di Android 10, questa app potrebbe farvele amare ancora di più: ecco come funziona gesturePlus, la nuova app per personalizzare le gesture. L'articolo Amate le gesture di Android 10? Con questa app le amerete ancora di più proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Amate gesture Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Amate gesture