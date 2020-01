Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa: “Mi dispiacerà non vederla più in studio” (Di domenica 19 gennaio 2020) Gianni Sperti è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. L’opinionista è riuscito col tempo a crearsi il suo “personaggio” e con grande schiettezza espone il suo punto di vista. Per sua stessa ammissione nelle ultime stagioni è diventato più esigente, in particolare con i protagonisti del trono over. Proprio per una questione anagrafica ci si attende che siano maggiormente maturi e che su di loro la popolarità possa avere un effetto minori. Proprio questo è uno dei temi principali suoi quali Gianni lotta sempre con grande ardore. Ha fatto capire chiaramente che non tollera tutti coloro i quali entrano in studio solo per la popolarità. Nel senso che ci partecipa al dating show di Canale 5 deve farlo per trovare un fidanzato o una fidanzata. Diventare dei personaggi televisivi può essere una conseguenze. Più di una volta ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - nzingaretti : Parità di salario tra donne e uomini. Per noi è un obiettivo concreto per rendere il nostro Paese più giusto. - matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… -