Uomini & Donne, Giulio Raselli sceglierà lunedì 20 gennaio in diretta (Di domenica 19 gennaio 2020) Era fine estate 2019 quando abbiamo appreso che Giulio Raselli sarebbe diventato il nuovo tronista di Uomini & Donne. Un volto già noto ai fans del programma dalla scorsa primavera quando, da corteggiatore, era arrivato a U&D per corteggiare Giulia Cavaglià. Andato male quel percorso abbiamo visto Giulio nel ruolo di tentatore all’ultima edizione di Temptation Island VIP. E per ultimo, il trono a Uomini & Donne. E adesso ci siamo proprio ed è confermato ufficialmente: lunedì 20 gennaio 2019 ci sarà la scelta! Uomini & Donne, le due possibili scelte di Giulio Sono rimaste in due le corteggiatrici di Giulio Raselli. Entrambe bellissime ma completamente differenti l’una dall’altra. E non parliamo solo di differenze fisiche, ma soprattutto caratteriali. Chi sono queste due corteggiatrici? La prima è Giovanna Abate, ragazza che ha colpito sin da subito il ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - matteosalvinimi : #Salvini: Enzo Ferrari era un genio. Diceva che un'azienda è composta in primis dagli uomini che ci lavorano, poi d… - nzingaretti : Parità di salario tra donne e uomini. Per noi è un obiettivo concreto per rendere il nostro Paese più giusto. -