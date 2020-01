Uma Thurman entra in studio in lacrime: confessioni a Che tempo che fa (Di domenica 19 gennaio 2020) Che tempo che fa, Uma Thurman non riesce a trattenere le lacrime in diretta: ecco cos’è successo Uma Thurman ha fatto un ingresso inaspettato nello studio di Che tempo che fa. Non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver ascoltato le parole dei genitori di Giulio Regeni, anche loro ospiti della puntata di oggi … L'articolo Uma Thurman entra in studio in lacrime: confessioni a Che tempo che fa proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Mariovoce : RT @Manuel_Real_Off: Ma quanto è bella Uma Thurman #chetempochefa #ctcf - Fabcarac10 : Non riesco a togliermi uma thurman dagli occhi #CTCF -