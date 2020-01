Transformers L’Ultimo Cavaliere film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, streaming, recensione (Di domenica 19 gennaio 2020) Transformers L’Ultimo Cavaliere è il film stasera in tv domenica 19 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Transformers L’Ultimo Cavaliere film stasera in tv: cast La regia è di Michael Bay. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Isabella Moner, Tyrese Gibson, Santiago Cabrera, Ken Watanabe. Transformers L’Ultimo Cavaliere film stasera in tv: trama Nel quinto episodio della saga quelli che erano gli eroi diventeranno i cattivi perché un solo mondo potrà sopravvivere, o quello degli Autobot o quello degli umani. Abbiamo sempre visto gli Autobot comandati dall’integerrimo leader Optimus Prime aiutare gli umani a difendersi da continue invasioni aliene. Ora la storia ... Leggi la notizia su cubemagazine

cineblogit : Stasera in tv : 'Transformers - L'ultimo cavaliere' su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv : 'Transformers - L'ultimo cavaliere' su Italia 1 - zazoomblog : Transformers 5 – L’ultimo cavaliere: trama cast e anticipazioni film in tv - #Transformers #L’ultimo #cavaliere: -