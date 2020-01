Serena Enardu parla del confronto tra Miriana Trevisan e Pago: “Non mi interessa parlare, non mi piace” (Di domenica 19 gennaio 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 c’è stato l’incontro tra Pago e l’ex moglie Miriana Trevisan. Da quanto si è capito dal confronto che hanno avuto in diretta televisiva pare che i due siano rimasti in ottimi rapporti. Il figlio della coppia vive con lei e a distanza di sette anni dalla separazione entrambi si sono rifatti una vita sentimentale. Quella del cantante negli ultimi mesi è stata spesso sotto i riflettori e al centro delle critiche dei giornali di gossip e non solo. La sua storia, per adesso finita ma staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, con Serena Enardu. Anche quest’ultima, nella prima puntata del reality, era entrata in casa per dichiarare il suo amore. Ovviamente dopo l’incontro tra Pago e l’ex moglie sul web c’è chi si è scatenato chiedendo all’ex concorrente di Temptation Island cosa ... Leggi la notizia su kontrokultura

Gf Vip : Miriana Trevisan incontra Pago e parla di Serena Enardu : Probabilmente non sarebbe esagerato affermare che questo GF Vip è nato sotto il segno di Pago . Nel corso dell’ultima puntata, è stata Miriana Trevisan ad entrare all’interno della casa più spiata d’Italia per parla re con il suo ex marito. Nel corso delle scorse puntate era stata invece Serena Enardu , la sua ex compagna, ad avere un confronto con lui all’interno della casa, chiedendogli di tornare insieme dopo la rottura avvenuta al termine ...

GF Vip - Miriana Trevisan a Pago : ‘Ami Serena Enardu? Torna con lei’ : “Per quanto riguarda l’amore non dare peso a quello che dicono gli altri, la ami? Torna da lei“, Miriana Trevisan entrata a sorpresa all’interno della casa del Grande Fratello Vip coglie in contropiede Pago , dopo un intervento emozionante sulla scomparsa del padre del cantante, e prima di andarsene vuole togliergli un peso, vuole dirgli di seguire il suo cuore, di fare ciò che sente, perché nell’ultima settimana ...

Miriana Trevisan : Ecco Cosa Penso di Serena Enardu! : Miriana Trevisan : le dichiarazioni dell’ex moglie di Pago che esprime il suo parere sul comportamento di Serena Enardu e racconta il dolore di Pacifico… Serena Enardu e Pago sono stati indiscussi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Il loro percorso non è andato nel migliore dei modi, e su di loro in molti hanno espresso un’opinione. Si è recentemente sbilanciata sulla Enardu anche Miriana ...

Giovanni Conversano - i retroscena su Serena Enardu : “Mi tormentava quando stava con Pago” : È guerra aperta tra Giovanni Conversano e Serena Enardu . O meglio: è l’ex corteggiatore ad averla dichiarata all’ex tronista, con la quale ha avuto una lunga (e chiacchieratissima) storia d’amore. Le sue parole sono arrivate immediatamente dopo l’ingresso della ragazza sarda all’interno del Grande Fratello Vip, nella quale era entrata per cercare di riconquistare l’ex compagno, Pago, con il quale aveva visto interrompere una importante relazione ...

GF Vip - Pago e Serena Enardu : la reazione del figlio dopo l’incontro : L’ex moglie del cantante Pago , nonché uno dei concorrenti preferiti dal pubblico del ‘Grande Fratello Vip’, ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale “Chi”. Miriana Trevisan non ha molto gradito l’incontro televisivo tra Pago e Serena Enardu . La showgirl ritiene infatti che Pago sia ancora innamorato dell’ex tronista ma che attualmente fatica ad aver fiducia in lei. Le dichiarazioni rilasciate ...

Serena Enardu - critica dalla Trevisan : “Non sarei mai entrata nella Casa” : Serena Enardu: l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, commenta il suo ingresso nella Casa Archiviato Temptation Island Vip 2, la storia tra Pago e Serena Enardu pareva morta e sepolta. Invece no, forse le possibilità per un ritorno di fiamma esistono. Messo alla prova il sentimento nel docu-reality, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva appurato di non essere più innamorata del compagno, dopo lunghi anni. Solamente una volta intrapresa dal ...

