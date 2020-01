Rubano un escavatore a Solaro, ritrovato a Origgio (Di domenica 19 gennaio 2020) Gli hanno rubato il camion con l’escavatore mentre pranzava nella sua casa di Solaro: disperato, era convinto che non ci fosse verso di recuperarlo, che ormai fosse andato perduto, invece i vigili del consorzio di Origgio-Uboldo lo hanno recuperato. Una vicenda davvero singolare, che ha avuto inizio quando i carabinieri, sporta la denuncia, hanno contattato gli agenti municipali allertandoli perché il Gps del navigatore satellitare del camion ne indicava la posizione a Origgio, nella zona industriale. Una pattuglia si è precipitata sul posto girando in lungo e in largo le strade dove si affacciano le aziende, trovando il mezzo pesante ma senza escavatore. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

