Riccione, maxi rissa fra adolescenti: intervengono i carabinieri (Di domenica 19 gennaio 2020) Federico Garau Sono un cinquantina i ragazzini che hanno partecipato alla rissa, durante la quale non sono mancati calci, pugni e spintoni. Dopo l'arrivo sul posto degli uomini dell'Arma, lo scontro si è spostato nei pressi della stazione, dove sarebbe stata lanciata anche qualche pietra Momenti di forte tensione durante il pomeriggio di ieri a Riccione, dove è andata in scena una violenta rissa fra ragazzini. I giovanissimi si sono affrontati in mezzo alla strada, e lo scontro è stato notato da numerosi passanti, i quali hanno provveduto a dare subito l'allarme. A preoccupare maggiormente i residenti, il fatto che a partecipare alla zuffa siano stati moltissimi ragazzi. Si parla di 40-50 adolescenti. Tutto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante il tardo pomeriggio di sabato 18 gennaio, quando le due fazioni ... Leggi la notizia su ilgiornale

pfellini : Maxi rissa tra minorenni a Riccione • -