Milan: con l’Udinese scatta l’ultimatum per Piatek, Suso e Paquetà (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Milan affronta l’Udinese nel match dell’ora di pranzo: scatta l’ultimatum per Paquetà, Suso e Piatek, in ottica mercato Il Milan può sfruttare il momento di entusiasmo dopo il successo sul Cagliari e la vittoria in Coppa Italia contro la Spal. I rossoneri sono chiamati alla continuità contro l’Udinese, sfuttando l’onda Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport però individua tre giocatori all’ultima prova di redenzione: Paquetà, Suso e Piatek sono sul mercato e quella con l’Udinese potrebbe essere una delle ultime gare in rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

