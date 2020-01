Mara Venier ospite a C’è posta per te conforta i genitori di Giada, morta a 22 anni (Di domenica 19 gennaio 2020) Mara Venier è stata ospite della seconda puntata di "C'è posta per te". La conduttrice di Domenica In è stata complice della sorpresa del giovane Milo, che ha voluto incontrare i suoi suoceri per mostrargli tutta la sua gratitudine. Dopo la morte della sua fidanzata, Giada, il giovane ha trovato conforto proprio nei genitori della ragazza che sono diventati la sua famiglia. Leggi la notizia su fanpage

