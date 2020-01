L’eldorado del crimine organizzato è la Capitale. Dai siciliani ai Casamonica, sui sette colli non manca nessuno (Di domenica 19 gennaio 2020) Sembra passato un secolo da quando si diceva che “a Roma la mafia non esiste”. Un paradigma scardinato dalle recenti inchieste della Procura di Roma e dalle successive condanne, su tutte quelle al clan gestito da Roberto Spada (nella foto), che hanno avuto l’effetto di aprire il vaso di pandora così come emerge dalla relazione della Dia sulle Mafie nel 2019. Un rapporto da brivido in cui si legge che la Capitale, per estensione e collocazione geografica, è “un luogo favorevole per una silente infiltrazione delle organizzazioni mafiose del sud” e viene vista “come un mercato su cui svolgere affari, piuttosto che un territorio da controllare”. Una piazza nella quale sono fondamentali i rapporti con “una rete di professionisti e di pubblici funzionari compiacenti, necessari per la gestione e il reinvestimento dei capitali mafiosi”. Un territorio in cui c’è spazio per tutti come dimostrato ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

