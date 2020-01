L’addio a Giovanni Custodero di Lecce e Inter: in campo con le maglie che ricordano il ‘guerriero’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Lecce e Inter, in occasione dell'incontro di Serie A che si disputa allo stadio Via del Mare, sono scese in campo per il riscaldamento indossando una maglietta con l'Elmo di Leonida in omaggio del 'guerriero', scomparso lo scorso 12 gennaio dopo aver combattuto per anni contro il sarcoma osseo. Leggi la notizia su fanpage

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La giovane politica veneziana che Giovanni XXIII chiamava l’assessora. Addio a Maria Vingiani - FarodiRoma : La giovane politica veneziana che Giovanni XXIII chiamava l’assessora. Addio a Maria Vingiani - KiaraSmile88 : L’addio senza più dolore di Giovanni Custodero, il guerriero che era stanco di soffrire -