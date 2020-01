Il passo indietro di Di Maio: non sarà più tesoriere del Movimento (Di domenica 19 gennaio 2020) Di Maio non sarà più tesoriere del Movimento. Il primo passo indietro del leader politico in vista degli Stati Generali del prossimo marzo. ROMA – La rivoluzione dei 5Stelle è iniziata. Dopo le dichiarazioni rilasciate a Lamezia Terme, Luigi Di Maio ha deciso di fare un passo indietro e lasciare l’incarico di tesoriere del Movimento. La decisione, spiega il Corriere della Sera, è stata presa in vista dei prossimi Stati Generali dove dovrebbe essere ridisegnato l’intero partito. Un appuntamento chiave per l’intero Movimento pentastellato al quale, però, non sarà presente il premier Conte. Il primo ministro ha deciso di non prendere parte alla manifestazione perché si “tratta di un momento di riflessione interna al partito”. Di Maio lancia una nuova sfida: “Un comitato alla guida del partito” La rivoluzione del Movimento 5 ... Leggi la notizia su newsmondo

