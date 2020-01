Harry e Meghan come gli Obama: Netflix corteggia i due (ex) reali d’Inghilterra (Di domenica 19 gennaio 2020) Non hanno fatto in tempo a dichiarare la loro «autonomia finanziaria» che Harry e Meghan sono stati sommersi di offerte di lavoro. Dopo la Disney, a fare un passo verso di loro è stata Netflix, il colosso americano della distribuzione. Stando all’accordo raggiunto con la Regina Elisabetta, a partire dalla primavera Harry e Meghan non dovranno più adempiere ad obblighi legati alla famiglia reale. La coppia non utilizzerà più il titolo di altezze reali e non dovrà rappresentare formalmente la regina. Ted Sarandos, il capo dei contenuti di Netflx, ha dichiarato durante un evento a Los Angeles che sarebbe interessato ad averli nel team. «Chi non lo sarebbe?», ha chiesto sarcastico. Nel 2018, Netflix si era già accaparrato un’altra coppia di rilevanza mondiale, i coniugi Obama. Michelle e Barack avevano esordito sulla piattaforma lo scorso agosto con il documentario ... Leggi la notizia su open.online

Harry e Meghan - l’accordo sulla Megxit durerà un anno. E le altre storie del weekend : Harry e Meghan alla Canada House di Londra Harry e Meghan alla Canada House di Londra Harry e Meghan alla Canada House di Londra Harry e Meghan alla Canada House di Londra Harry e Meghan alla Canada House di Londra Harry e Meghan alla Canada House di Londra Harry e Meghan alla Canada House di Londra Harry e Meghan alla Canada House di LondraLa notizia che ha tenuto banco nel weekend è che, per volontà di sua Maestà la Regina Elisabetta, Harry e ...

Meghan e Harry non sono più Altezze Reali : «Devono restituire 2 - 4 milioni di sterline». Ecco come si chiameranno : Meghan Markle e Harry non saranno più Altezze Reali e «non riceveranno più fondi pubblici». Lo riferisce in una nota Buckingham Palace. Non è tutto. I duchi di Sussex restituiranno anche quanto speso per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, 2,4 milioni di sterline. Nella nota, appena pubblicata sugli account Reali , si legge anche che la regina Elisabetta solidarizza con le difficoltà che Meghan Markle e Harry hanno sperimentato negli ultimi ...

Harry raccomanda Meghan Markle alla Disney : le parole che imbarazzano la Corona : Il principe Harry ha davvero raccomanda to la moglie Meghan Markle per ottenere un ruolo alla Disney ? Ecco le parole che non lasciano dubbi. Meghan Markle , da quanto progettava il divorzio con la Royal Family? Definite le condizioni del divorzio di Harry e Meghan Markle d alla Famiglia Reale, il mondo si chiede: “Da quanto tempo lo progettavano?“. A tornare sulla questione è stato di recente il Mail on Sunday, che ha raccolto come ...

Harry e Meghan - nuova vita : arriva la proposta di Netflix : Gli ormai ex reali Harry e Meghan hanno ricevuto l’interessamento da parte di Netflix : ecco la proposta del colosso dell’intrattenimento Fa ancora clamore la decisione da parte del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle di distaccarsi dalla famiglia reale britannica. A partire dalla prossima primavera, infatti, i due coniugi saranno “svincolati” da Buckingham […] L'articolo Harry e Meghan , nuova vita : arriva ...

Il Principe Harry e Meghan Markle non sono più ‘Altezze reali’ : il comunicato – VIDEO : Meghan Markle e il Principe Harry non sono più altezze realiti, ma manterranno il titolo di duchessa e duca di Sussex Si continua a parlare del Principe Harry e della moglie Meghan Markle e della loro decisione di rinunciare allo status di reali. La Regina, tramite un comunicato rilasciato da Buckingham Palace, ha svelato: “Dopo […] L'articolo Il Principe Harry e Meghan Markle non sono più ‘Altezze reali’: il comunicato ...

Harry e Meghan perdono il titolo – VIDEO : Harry Meghan perdono lo status di altezze reali, l’annuncio ufficiale. Dopo le tante polemiche seguite all’annuncio fatto da Meghan ed Harry , ieri è arrivata la conferma ufficiale. La regina Elisabetta ha infatti fatto sapere che il nipote e la sua famiglia hanno perso lo status di Altezze Reali. Il tutto è stato reso noto con […] L'articolo Harry e Meghan perdono il titolo – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito ...

Harry e Meghan - addio 'altezze reali' : restano duchi del Sussex - ma non avranno sussidi : Harry e Meghan restano duchi del Sussex , ma perdono il titolo di Altezze Reali: spuntano i dettagli dell'accordo sulla buonuscita di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale, dopo l'annuncio a sorpresa del 'passo indietro' deciso dalla coppia e comunicato nel giorno del 38esimo compleanno di Kate Middleton. Perché il diavolo si annida nei dettagli.prosegui la lettura Harry e Meghan , addio 'altezze reali' : restano duchi del Sussex , ma non avranno ...

Harry e Meghan restituiranno tre milioni : mai più «altezze reali» : La regina: «Sempre amatissimi. Orgogliosa di lei». Renderanno i soldi per la ristrutturazione della casa. La mossa di Elisabetta: tra le righe l’amarezza della sovrana, che però è riuscita a chiudere il caso velocemente

Meghan Markle e Harry - il messaggio segreto nel discorso di William : La settimana appena passata ha rappresentato, per William e Kate, l’occasione per tornare a farsi vedere in pubblico in coppia dopo la funzione religiosa di Natale. I Duchi di Cambridge hanno infatti visitato, in occasione del loro primo impegno pubblico del 2020, il Kidhmat Center di Bradford, una realtà che si occupa delle esigenze dei membri più vulnerabili della comunità. Nel corso di questo evento, il Duca di Cambridge ha tenuto un ...

Harry e Meghan hanno perso il titolo reale - l’annuncio di Buckingham Palace : Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, in seguito alla loro decisione di prendere le distanze dalla casa reale inglese e rendersi autonomi, perderanno definitivamente il titolo reale . Questa la decisione che arriva da Buckingham Palace e comunicata proprio dalla coppia, che non riceverà più fondi pubblici.Continua a leggere

Harry e Meghan rinunciano ai titoli reali : trovato l’accordo per uscire dalla Royal Family : La regina Elisabetta ha dato la sua benedizione in una nota ufficiale The post Harry e Meghan rinunciano ai titoli reali : trovato l’accordo per uscire dalla Royal Family appeared first on News Mtv Italia.

Meghan e Harry non sono più Altezze Reali : «Devono restituire 2 - 4 milioni di sterline». : Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle e Harry non saranno più Altezze Reali e «non riceveranno più fondi pubblici». Lo riferisce in una nota Buckingham Palace. Non è tutto. I duchi di Sussex restituiranno anche quanto speso per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, 2,4 milioni di sterline. Nella nota, appena pubblicata sugli account Reali , si legge anche che la regina Elisabetta solidarizza con le difficoltà che Meghan Markle e Harry ...

La regina Elisabetta revoca il titolo reale al principe Harry e a Meghan Markle : I Duchi di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle , sono attualmente al centro di una grande bufera mediatica, molto discussa. La coppia ha deciso di voler vivere in modo indipendente e secondo le ultime notizie che erano state rese note, la regina Elisabetta aveva accettato e compreso la loro scelta di lasciare la casa reale e di vivere la propria vita come meglio credevano. ...

Kate Middleton e William : fuga in Irlanda dopo l’addio di Harry e Meghan Markle : Kate Middleton e William fuggono in Irlanda dopo l’addio di Meghan Markle e Harry alla Corona. A svelarlo sono i tabloid inglesi secondo cui la coppia reale starebbe programmando un viaggio a Dublino e Cork per sfuggire alla pressione della Megxit. Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per i duchi di Cambridge alle prese con una crisi che ha coinvolto tutta la Royal Family e che non accenna a placarsi. La Regina è riuscita a ...

L’accordo tra la regina Elisabetta - Harry e Meghan - spiegato : Annunciato sabato sera con un comunicato molto affettuoso e conciliante da parte di Buckingham Palace

welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - welikeduel : L'elenco di tutte le cose che Harry e Meghan devono restituire alla Regina, in un documento esclusivo a cura di Fab… - giovannivernia : Ma a qualcuno gliene frega qualcosa di Harry e Meghan oppure sono l’unico insensibile che non si sente toccato dai… -