Genoa, continua la contestazione a Preziosi. Gli ultras salvano solo squadra e allenatore (Di domenica 19 gennaio 2020) La contestazione degli ultras rossoblù contro il presidente del Genoa Preziosi non accenna a ridursi. Anzi. Ieri pomeriggio, come riporta Il Secolo XIX, alcune centinaia di appartenenti alla Curva Nord si sono dati appuntamento fuori al Ferraris per poi spostarsi al centro della città, prima in piazza De Ferrari e poi in via Palestro, verso il numero 10, dove fu fondato, nel 1893, il club. Al presidente è stato dedicato uno striscione offensivo. “Tanti gli insulti, tanti i cori con cui gli si chiede di farsi da parte e cedere il Genoa”. Oggi, al Ferraris, in occasione della partita contro la Roma, è prevista la seconda puntata. Scrive il quotidiano: “Per il momento nel mirino ci sono Preziosi e la dirigenza, la squadra è stata tenuta fuori. Il nuovo tecnico Davide Nicola gode di grande stima tra la tifoseria, soprattutto per il suo passato da giocatore del Grifone ... ilnapolista

