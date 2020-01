William fa una gaffe sui figli e Kate Middleton è sempre più stanca (Di sabato 18 gennaio 2020) William fa una gaffe sui figli in pubblico e Kate Middleton è sempre più stanca e stressata. Superata la crisi creata dall’addio alla Corona di Meghan Markle e Harry, i duchi di Cambridge stanno affrontando un periodo ricco d’impegni. Il vertice organizzato dalla Regina ha concesso la libertà ai duchi di Sussex, ma ha cambiato anche la vita di Kate e William. La coppia reale infatti dovrà assumere nuovi impegni per sopperire alla mancanza di Harry e Meghan. Ciò significa più lavoro e maggiori responsabilità che si aggiungono a quelle che Catherine e il primogenito di Lady Diana erano già costretti a sopportare. Come se non bastasse l’anno è iniziato con un’altra decisione importante della Regina che ha voluto fare un gesto nei confronti di Kate Middleton. Proprio mentre Harry e Meghan abbandonavano Londra, la Sovrana ha scelto di affidarle un compito ... Leggi la notizia su dilei

