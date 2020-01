Vittorio Feltri: "Non va sospesa la prescrizione, ma certe toghe. E la chiamano giustizia" (Di sabato 18 gennaio 2020) Divampa la polemica sulla abolizione della prescrizione, che in pratica vuol dire una cosa sola: i processi non si estinguono mai, vanno avanti finché non arriva una sentenza, cosicché le vittime di un reato saranno almeno moralmente risarcite. A prima vista sembra una saggia decisione in favore di Leggi la notizia su liberoquotidiano

giornalettismo : 'Se in una classe ci sono 15 immigrati o sfigati di periferia, il grado culturale non sarà eccelso. Se invece un’au… - odioicomunisti : RT @Libero_official: 'Possono sbagliare e non pagare mai per i loro errori'. Feltri smonta Pd e grillini: 'E la chiamano giustizia' - https… - elisabettababui : RT @Libero_official: 'Possono sbagliare e non pagare mai per i loro errori'. Feltri smonta Pd e grillini: 'E la chiamano giustizia' - https… -