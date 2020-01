Verso Juventus-Parma, i dubbi di Sarri: “Da valutare CR7 e de Ligt” (Di sabato 18 gennaio 2020) Serie A, Juventus-Parma: le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Sarri: “Affrontiamo una squadra con grandi valori”. TORINO – Serie A, Juventus-Parma: le dichiarazioni della vigilia e i convocati. I bianconeri hanno voglia di continuare il proprio percorso iniziato diversi mesi fa con l’obiettivo di mantenere il primo posto. I Ducali, però, sono un avversario molto ostico da affrontare. Juventus-Parma, la conferenza stampa di Maurizio Sarri Qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri: “Prima di tutto vorrei omaggiare Anastasi. Per quanto riguarda la formazione non ho ancora deciso, tutto dipenderà dalla rifinitura. De Ligt sta bene anche se Rugani ha dimostrato di essere in condizione, vedremo“. Il tecnico bianconero predica massima attenzione ai suoi ragazzi: “Sono una squadra insidiosa. In Coppa Italia il Parma ha fatto ... Leggi la notizia su newsmondo

