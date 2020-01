Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ancora scintille tra il presidente statunitense Donald Trump e la guida Suprema iraniana Ali khamenei deve stare molto attento le sue parole ha detto il presidente statunitense dopo che ieri cammina e lo ha definito un pagliaccio che pugnala alle spalle e riecheggiando lo slogan elettorale Però anche twittato un mcilwraith ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Nepal : valanga sull'Annapurna - si temono vittime : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Una valanga si è verificata nelle scorse in Nepal, sulla vetta dell'Annapurna: i dettagli, 18 gennaio 2020,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Rackete : Cassazione boccia ricorso Procura Agrigento : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Carola Rackete, Cassazione boccia ricorso della Procura di Agrigento 'non doveva essere arrestata'.

Governo Ultime Notizie : legge elettorale - sistema proporzionale vicino? : Governo ultime notizie: legge elettorale, sistema proporzionale vicino? Governo ultime notizie – Come annunciato nelle scorse settimane gennaio 2020 non sarà un mese semplice per l’esecutivo. Ma la prima nube sembra superata grazie alla bocciatura da parte della Consulta del referendum proposto dalla Lega per modificare la legge elettorale in una direzione pro-maggioritario con l’abrogazione della parte proporzionale. La ...

Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile referendum della Lega che proponeva un ritorno al sistema maggioritario la legge elettorale resta per il momento dunque il rosatellum che prende il nome dalla della riforma Ettore Rosato un sistema misto tra maggioritario è proporzionale applicato per la prima volta le politiche del marzo ...