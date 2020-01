Star Wars proprio non piace ai cinesi (Di sabato 18 gennaio 2020) Una delle saghe più redditizie del cinema va malissimo nel secondo mercato più grande del mondo, e Disney non riesce a farci niente Leggi la notizia su ilpost

omelete : Lucasfilm quer que Taika Waititi dirija novo filme do universo Star Wars: - Corriere : Dagli unicorni a Star Wars, pigiami (caldi) per tutti i gusti: ecco la nostra guida - here_forOt5 : @Mawrdock Quelle sono stupende ma non so più dove mettere libri o altro (poi però ho comunque ordinato un libro di… -