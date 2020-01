Sampdoria, Ranieri: “Ci metto un po’ di olio e sale e me li mangio vivi” (Di sabato 18 gennaio 2020) “E’ stata la nostra peggior partita, stasera ci metto un po’ di sale e olio e li mangio vivi. Non cerco scuse, la Lazio è stata tanta roba: complimenti a Inzaghi, noi non siamo stati squadra”. Tra rabbia, delusione e ironia, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri parla della pesante sconfitta di questo pomeriggio con la Lazio allo stadio Olimpico. “La Sampdoria non è abituata a questa posizione di classifica. Dobbiamo rimanere con il coltello in mezzo i denti – ha detto l’allenatore a Sky Sport – oggi non lo abbiamo fatto. Il mercato? Se dovesse andare via Caprari, arriverà uno più forte. Abbiamo bisogno di due difensori centrali, non sarà facile ma sono fiducioso”. Lazio non fermarti, così sei bellissima! Immobile show, la Samp non ci capisce più niente: le pagelle “Se la Lazio può ripetere l’impresa del mio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

