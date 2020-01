Presa a calci e pugni perchè lesbica: “Non deve accadere più” (Di sabato 18 gennaio 2020) Giulia Ventura, 30 anni, di Potenza, è stata protagonista di una vicenda davvero spregevole. Mentre camminava per strada, due ragazzini l’hanno picchiata prendendola a calci e pugni. Il risultato? Volto tumefatto e setto nasale rotto. La ragione? Il suo orientamento sessuale. A raccontare come sono andate le cose è la stessa Giulia, tramite un post su Facebook. “Era mercoledì sera (15 Gennaio 2020, ndr) cammino a piedi, in questa meravigliosa città di Potenza” scrive la ragazza “con le mie cuffiette blu nelle orecchie, sento qualcuno blaterare verso di me, non capendo cosa stesse accadendo, mi tolgo le cuffiette e vedo due ragazzini che, attraversando la strada e si mettono di fronte a me, intralciandomi il passaggio”. A questo punto Giulia chede loro cosa c’è che non va. E inizia l’aggressione. Continua: “Dopo due spintoni mi hanno ... Leggi la notizia su notizie

