“Plastic free” in Campania: arriva la decisione per l’estate (Di sabato 18 gennaio 2020) Plastic free, la Campania scende in campo in modo massiccio: grazie a una nuova legge regionale, da quest’estate sarà vietata la plastica su ogni spiaggia della regione. Andrà sostituita con oggetti biodegradabili. ‘Plastic free’, la Campania entra nel vivo. A partire dalla prossima estate, infatti, non sarà più tollerata la plastica sulle spiagge, ma dovranno … L'articolo “Plastic free” in Campania: arriva la decisione per l’estate proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

