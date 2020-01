Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Scorpione: scopriamo cosa succederà secondo le stelle (Di sabato 18 gennaio 2020) Come andranno le cose per i nati sotto il segno dello Scorpione nel mese di febbraio 2020? A dircelo è Paolo Fox con il suo Oroscopo che ci parla di amore, lavoro e salute. In amore ci sono questioni da risolvere e questo vale anche per la famiglia e i parenti. Nel lavoro Urano in opposizione crea disagio e questo segno ha già dovuto affrontare qualche cambiamento. La salute va bene ma il nervosismo purtroppo non manca. Ecco di seguito le previsioni dettagliate per questo segno. Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Scorpione, cosa succederà? Le previsioni su amore, lavoro e salute per questo segno Amore – In ambito sentimentale ci sono dei problemi legati al passato che ovviamente variano caso per caso. L’Oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 dello Scorpione ci fa sapere che le coppie che si sono sposate da poco possono avere dei problemi per quanto riguarda la sfera ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

