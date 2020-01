Mihajlovic su Zlatan Ibrahimovic: “Lui è come un fratello” (Di sabato 18 gennaio 2020) Questo articolo Mihajlovic su Zlatan Ibrahimovic: “Lui è come un fratello” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sinisia Mihajlovic si racconta ai microfoni di Verissimo e parla della sua malattia e degli amici, in particolare di Zlatan Ibrahimovic: “Lui è come un fratello”. Mihajlovic ha invitato Silvia Toffanin e le telecamere d Verissimo a Bologna, dove vive insieme alla sua famiglia. L’allenatore lo scorso luglio ha sconvolto il mondo del calcio rivelando in … Leggi la notizia su youmovies

infoitsport : Verissimo, Sinisa Mihajlovic e la battaglia contro la leucemia: «Per adesso sto vincendo», poi il messaggio a Zlata… - leggoit : sinisa #mihajlovic a #verissimo e la battaglia contro la leucemia, poi il messaggio a Zlatan #ibrahimovic -