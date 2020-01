Mattia Santori leader delle Sardine “Comunque vada il 26 gennaio ci leveremo Matteo Salvini dalle scatole!” (Di sabato 18 gennaio 2020) La data del prossimo incontro del Movimento delle Sardine è il 19 gennaio a Bologna. Secondo Mattia Santori sarà un successo. Interverranno più di 70 mila persone e sono stati raccolti per la manifestazione 71 mila euro. Sarà una manifestazione che prevederà l’esibizione di cantanti di successo che hanno già dato il loro assenso. Si tratta degli Afterhours, i Subsonica, i Marrakash, e anche la Bandabard. Mattia Santori parla del futuro delle Sardine: “La prima fase è stata il debutto. La seconda si chiude il 26 gennaio, quando comunque vada ci leveremo Matteo Salvini dalle scatole, e dopo una fase di riflessione ne apriremo una terza, il prossimo 8 marzo con un fine settimana di convivenza, un summit nazionale in un luogo ancora da decidere”. Per il futuro secondo Mattia Santori ci sono tre possibilità: «Al nostro interno ci sono tre opzioni. Mai con la politica, sì alla ... Leggi la notizia su baritalianews

